В Брунее заявили, что сборная сыграет с Россией основным составом

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Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена заявила, что против сборной России сыграет основная национальная команда.
31 октября «СЭ» сообщал, что Футбольной ассоциации Брунея отправит на матч с Россией полупрофессиональную команду.
«В Краснодар приедет официальная сборная Брунея. Все игроки — профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги. Что касается принца Фаика Болкиаха, то маловероятно, что он приедет в Россию, у него есть дела. Короля Брунея на матче не будет», — цитирует Картиену Sport24.
Матч между Россией и Брунеем состоится 15 ноября.