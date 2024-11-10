В Брунее заявили, что сборная сыграет с Россией основным составом

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена заявила, что против сборной России сыграет основная национальная команда.

31 октября «СЭ» сообщал, что Футбольной ассоциации Брунея отправит на матч с Россией полупрофессиональную команду.

«В Краснодар приедет официальная сборная Брунея. Все игроки — профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги. Что касается принца Фаика Болкиаха, то маловероятно, что он приедет в Россию, у него есть дела. Короля Брунея на матче не будет», — цитирует Картиену Sport24.

Матч между Россией и Брунеем состоится 15 ноября.