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Сегодня, 03:06

В Брунее ждут ободрения на проведение товарищеского матча с Россией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Руководитель отдела соревнований футбольной ассоциации Брунея Эммиелия Картиена сообщил, что ждет разрешения на проведение товарищеского матча со сборной России.

«Мы уже подали специальную форму в АФК и ФИФА для одобрения матча с Россией. Но еще не получили авторизацию. За эту ноябрьскую игру нашим сборным должны зачислиться очки в общий рейтинг ФИФА. Мы согласны играть с Россией, и это согласие уже отправлено — ждем авторизацию», — цитирует Sport24 Картиену.

Ранее сообщалось, что соперниками сборной России в ноябрьскую международную паузу могут стать национальные команды Сирии и Брунея.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная России по футболу

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