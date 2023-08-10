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Сегодня, 09:24

В Буркина-Фасо рассказали, когда будет принято решение о проведении товарищеского матча со сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре рассказал, когда будет принято решение о товарищеском матче со сборной России.

«Мы получили письмо от РФС с предложением сыграть товарищеский матч в сентябре этого года, но мы не дали окончательного ответа. В ближайшее время генеральный секретарь нашей федерации ознакомит с этим запросом президента и главного тренера сборной Буркина-Фасо. После того, как обсудят все детали, решение будет принято», — приводит слова Траоре Sport24.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://sport24.ru/football/news-566747-v-burkina-faso-rasskazali-kogda-budet-prinyato-resheniye-o-provedenii-tovarishcheskogo-matcha-so-sbornoy-rossii
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