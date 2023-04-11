В ЦАФА рассчитывают в ближайшее время согласовать список участников футбольного турнира

В Футбольной ассоциации Центральной Азии заявили, что пока не назначили конкретную дату заседания по вопросам первого чемпионата в истории организации.

«Конкретной даты по заседанию ЦАФА нет, однако мы надеемся, что в ближайшее время согласуются все вопросы и число участников летнего футбольного турнира Центральной Азии», — приводит заявление пресс-службы ЦАФА Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации этим летом.

Турнир планируется провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Также отмечалось, что на турнире сыграют Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.

Ранее стало известно, что российских арбитров хотят пригласить работать на летний турнир ЦАФА.