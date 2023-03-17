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Сегодня, 17:20

В ЦСКА заявили, что отсутствие Чалова в окончательном списке сборной России не связано со здоровьем игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об отсутствии нападающего «армейцев» Федора Чалова в окончательном списке сборной России на матчи против сборных Ирана и Ирака.

«Связано ли отсутствие Федора в заявке сборной России с проблемами со здоровьем? Федор полностью здоров и готовится к матчу с «Зенитом», — приводит слова Брейдо Metaratings.ru.

24-летний Чалов является лучшим бомбардиром ЦСКА в нынешнем сезоне. В 26 матчах за «армейцев» нападающий забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Сборы начнутся 19 марта в Новогорске. Ожидается, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном в Тегеране, а 26 марта команда Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-cska-zayavili-chto-otsutstvie-chalova-v-okonchatelnom-spiske-sbornoi-rossii-ne-svyazano-so-zdorovem-igroka-236220/
Федор Чалов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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