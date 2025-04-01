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1 апреля, 12:22

В «Динамо» считают, что Тюкавин способен побить рекорд Дзюбы в сборной

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, может ли нападающий команды Константин Тюкавин побить рекорд форварда «Акрона» Артема Дзюбы по голам в сборной России.

«Дайте Косте восстановиться. Сейчас его задача — набирать форму и восстанавливаться. Мы ждем его скорейшего возвращения. Способен ли он побить рекорд Дзюбы в сборной в долгосрочной перспективе? Конечно, да! Он один из лидеров команды», — сказал Пивоваров «СЭ».

Дзюба впервые с 2021 года был вызван в сборную России. 19 марта в товарищеском матче против Гренады (5:0) 36-летний россиянин забил 1 мяч и установил рекорд по количеству голов за национальную команду (31), обойдя Кержакова.

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Артем Дзюба
Константин Тюкавин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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