В «Динамо» считают, что Тюкавин способен побить рекорд Дзюбы в сборной

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, может ли нападающий команды Константин Тюкавин побить рекорд форварда «Акрона» Артема Дзюбы по голам в сборной России.

«Дайте Косте восстановиться. Сейчас его задача — набирать форму и восстанавливаться. Мы ждем его скорейшего возвращения. Способен ли он побить рекорд Дзюбы в сборной в долгосрочной перспективе? Конечно, да! Он один из лидеров команды», — сказал Пивоваров «СЭ».

Дзюба впервые с 2021 года был вызван в сборную России. 19 марта в товарищеском матче против Гренады (5:0) 36-летний россиянин забил 1 мяч и установил рекорд по количеству голов за национальную команду (31), обойдя Кержакова.