В Федерации футбола Армении отреагировали на информацию о том, что ведут переговоры с Коваленко

Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян прокомментировал «СЭ» новость о том, что организация ведет переговоры с полузащитником «Зенита» Александром Коваленко.

«Мы не комментируем слухи об игроках, не выступающих за сборную Армении», — сказал Карапетян «СЭ».

Коваленко выступал за молодежные сборные России разных возрастов, также у 19-летнего футболиста есть один матч за основную сборную России: он провел 45 минут в товарищеской игре против Киргизии (2:1) в сентябре 2022 года.