В Федерации футбола Белоруссии подтвердили матч со сборной России

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич подтвердил информацию о товарищеском матче с Россией.

«Да, игра между сборными России и Белоруссии состоится в июне. Это не фейковая, а уже официальная информация. Встреча пройдет на стадионе «Динамо». Конкретной даты еще нет, потому что все зависит от маленьких нюансов, таких, например, как второй товарищеский матч российской и нашей команды», — цитирует Василевича Sport24.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что было достигнуто соглашение о проведении товарищеского матча между сборными России и Белоруссии в июне в Минске.

Сборная России сыграет со сборной Сербии 21 марта, со сборной Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».