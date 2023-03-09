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Сегодня, 11:54

В Федерации футбола Ирана заявили, что матч с Россией, вероятно, пройдет без зрителей

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-служба Федерации футбола Ирана подтвердила, что товарищеский матч против сборной России с большой долей вероятности пройдет без зрителей.

«На данный момент нам известно, что матч между сборными России и Ирана пройдет без зрителей, но официального решения пока нет. Возможно, что-то поменяется и игра пройдет со зрителями. Скажем одно: на этот товарищеский матч нет продажи билетов, но, возможно, в будущем что-то изменится», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы Иранской федерации футбола.

Матч Иран — Россия состоится 23 марта в Тегеране на стадионе «Азади», который вмещает 78 116 зрителей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-09-v-federatsii-futbola-irana-podtverdili-chto-match-so-sbornoy-rossii-skoreye-vsego-proydet-bez-zriteley
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