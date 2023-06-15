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Сегодня, 10:51

В Федерации футбола Камеруна допускают проведение матча со сборной России в сентябре

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о возможности проведения товарищеского матча со сборной России в начале осени.

«Можно ли организовать товарищеский матч между сборными Камеруна и России в сентябре? Да, это возможно. Однако по поводу этого вопроса нам надо проконсультироваться с Ассоциацией спорта Камеруна. Только после их согласия можно будет принять решение, организовывать эту товарищескую встречу или нет», — цитирует Джунана Sport24.

Планировалось, что матч сборной России против Камеруна состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-15-v-federatsii-futbola-kameruna-ne-isklyuchili-provedeniya-matcha-so-sbornoy-rossii-v-sentyabre
Сборная России по футболу
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