В Федерации футбола Камеруна допускают проведение матча со сборной России в сентябре

Генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о возможности проведения товарищеского матча со сборной России в начале осени.

«Можно ли организовать товарищеский матч между сборными Камеруна и России в сентябре? Да, это возможно. Однако по поводу этого вопроса нам надо проконсультироваться с Ассоциацией спорта Камеруна. Только после их согласия можно будет принять решение, организовывать эту товарищескую встречу или нет», — цитирует Джунана Sport24.

Планировалось, что матч сборной России против Камеруна состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.