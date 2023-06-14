В федерации футбола Камеруна объяснили, почему был отменен матч против сборной России

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Генеральный секретарь федерации футбола Камеруна Блез Джунан объяснил, почему был отменен товарищеский матч против сборной России.
«Товарищеский матч со сборной России был отменен из-за решения правительства Камеруна? Нет, была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам. Мы отменили не только встречу с Россией, но и игру с Кенией, которая должна была состояться вчера, 12 июня», — цитирует Sport24 Джунана.
23 мая стало известно, что правительство Камеруна запретило своей сборной играть против России. Товарищеский матч между командами планировалось провести 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.