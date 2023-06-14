В федерации футбола Камеруна объяснили, почему был отменен матч против сборной России

Генеральный секретарь федерации футбола Камеруна Блез Джунан объяснил, почему был отменен товарищеский матч против сборной России.

«Товарищеский матч со сборной России был отменен из-за решения правительства Камеруна? Нет, была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам. Мы отменили не только встречу с Россией, но и игру с Кенией, которая должна была состояться вчера, 12 июня», — цитирует Sport24 Джунана.

23 мая стало известно, что правительство Камеруна запретило своей сборной играть против России. Товарищеский матч между командами планировалось провести 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.