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Сегодня, 04:12

В федерации футбола Камеруна объяснили, почему был отменен матч против сборной России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный секретарь федерации футбола Камеруна Блез Джунан объяснил, почему был отменен товарищеский матч против сборной России.

«Товарищеский матч со сборной России был отменен из-за решения правительства Камеруна? Нет, была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам. Мы отменили не только встречу с Россией, но и игру с Кенией, которая должна была состояться вчера, 12 июня», — цитирует Sport24 Джунана.

23 мая стало известно, что правительство Камеруна запретило своей сборной играть против России. Товарищеский матч между командами планировалось провести 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-13-v-sbornoy-kameruna-otvergli-predpolozheniye-chto-match-s-rossiyey-byl-otmenen-iz-za-politiki
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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