В Федерации футбола Камеруна ответили на вопрос о возможном приезде Это'О в Россию

В пресс-службе сборной Камеруна ответили на вопрос «СЭ» о возможном приезде президента федерации футбола Камеруна Самюэля Это'О на товарищеский матч камерунской сборной с Россией.

Ранее в пресс-службе африканской сборной заявили, что Это'О не приехал с командой в Россию 10 октября из-за участия в генеральной ассамблее федерации футбола Камеруна.

«Приедет ли Это'О в Россию, чтобы посмотреть товарищеский матч? Думаем, что он приедет», — сказали «СЭ» в пресс-службе сборной.

В статусе футболиста Это'О играл в России на протяжении двух лет: с августа 2011 года по август 2013 года он выступал за махачкалинский «Анжи».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.