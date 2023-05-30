В Федерации футбола Кот-д'Ивуара рассказали о переговорах с РФС по матчу с Россией

Президент Федерации футбола Кот-д'Ивуара Идрисс Диалло ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.

«Мы сотрудничаем и общаемся с РФС, однако матч между нашей сборной и командой России в этом году невозможен — все игры у нас запланированы. Посмотрим, что будет в будущем. Мы открыты к диалогу», — приводит Sport24 слова Диалло.

Ранее стало известно о том, что РФС перенес тренировочный сбор национальной команды России с июня на осень.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.