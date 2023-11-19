В Федерации футбола Кубы объяснили, почему будет трудно провести ответный матч против России в 2024 году

Генеральный секретарь Федерации футбола Кубы Мигель Перес в комментарии для «СЭ» оценил вероятность проведения ответного матча с Россией в 2024 году.

«Мы всегда открыты к переговорам. Лучше бы, чтобы этот матч прошел у нас, на Кубе. Всегда рады возможностью сыграть с Россией. Но нам для этого нужно решить проблемы со стадионом. Сейчас мы думаем над тем, чтобы провести ответный матч», — сказал Перес «СЭ».

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).