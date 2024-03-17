В Федерации футбола Нигерии оценили возможность проведения матча со сборной России в этом году

17 марта, 22:21
Генеральный секретарь Федерации футбола Нигерии Мухаммад Сануси ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча между сборными Нигерии и России в 2024 году.
— Чтобы сыграть с нашей сборной, российской стороне нужно отправить предложение. Если оно будет, мы его рассмотрим, — цитирует Сануси Sport24.
В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских встречи — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.