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Сегодня, 12:31

В федерации футбола Таджикистана заявили, что не получали предложений от РФС о товарищеском матче

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что от Российского футбольного союза (РФС) не поступало предложений о проведении товарищеского матча.

«Предложения со стороны РФС по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Таджикистана не было, поэтому мы запланировали матчи с другими национальными командами. Пока мы не можем разглашать конкретные сборные, между сторонами еще не подписан контракт. Совсем скоро мы объявим, какие сборные встретятся с командой Таджикистана», — приводит слова Салиева Sport24.

В ноябре прошлого года сборная России сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Таджикистана в товарищеском матче, который состоялся в Душанбе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-16-federatsiya-futbola-tadzhikistana-predlozheniya-so-storony-rfs-po-povodu-provedeniya-tovarishcheskogo-matcha-ne-bylo
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