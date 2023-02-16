В федерации футбола Таджикистана заявили, что не получали предложений от РФС о товарищеском матче

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что от Российского футбольного союза (РФС) не поступало предложений о проведении товарищеского матча.

«Предложения со стороны РФС по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Таджикистана не было, поэтому мы запланировали матчи с другими национальными командами. Пока мы не можем разглашать конкретные сборные, между сторонами еще не подписан контракт. Совсем скоро мы объявим, какие сборные встретятся с командой Таджикистана», — приводит слова Салиева Sport24.

В ноябре прошлого года сборная России сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Таджикистана в товарищеском матче, который состоялся в Душанбе.