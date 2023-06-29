В Федерации футбола Туниса допустили проведение товарищеского матча с Россией

Пресс-секретарь Федерации футбола Туниса Кайс Регес высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

«У нас товарищеский матч 12 сентября в Каире против Египта, поэтому матч со сборной России этой осенью маловероятен. Однако в будущем — все возможно. Если нашей федерации поступит предложение от РФС, то президент ФФТ и главный тренер национальной команды обязательно рассмотрят его», — приводит слова Регеса Sport24.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.