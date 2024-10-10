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Сегодня, 21:55

В Госдуме похвалили сборную России за тренировку с детьми из Курской и Белгородской областей

Ана Горшкова
Корреспондент
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Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась об открытой тренировке сборной России по футболу. Игроки национальной команды позанимались с детьми из Белгородской и Курской областей.

«Конечно, это очень хорошая инициатива. Сборная России по футболу большие молодцы, что поддерживают детей. Сейчас такой небольшой мастер-класс им поможет морально. И я надеюсь, что наши футболисты с удовольствием провели тренировку с детьми. Думаю, что они с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Это лишний повод нам всем в очередной раз задуматься. Лучше посвятить время детям, позаниматься с ними, а не думать об отстранениях от соревнований или чем-то другом. Так что, повторюсь, молодцы», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

Во время октябрьского сбора национальная команда России не провела ни одного товарищеского матча.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Светлана Журова

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