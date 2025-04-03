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3 апреля, 18:32

В Госдуме раскритиковали Чеферина за двойные стандарты: «Съехал с ответа о разнице между РФ и Израилем»

Депутат Свищев раскритиковал президента УЕФА Чеферина за двойные стандарты
Дарик Агаларов
Александер Чеферин.
Фото Reuters
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» слова президента УЕФА Александера Чеферина о ситуации с допуском сборных России и Израиля до международных турниров.

На конгрессе УЕФА в Белграде Чеферин на вопрос о разнице между Россией и Израилем заявил, что не готов высказываться о политической ситуации в мире.

«У них нет ответа. Что Инфантино, что Чеферин не могут нормально ответить на этот вопрос. У них нет законных оснований отстранять Россию! Если уж они такие принципиальные, они должны были отстранить Израиль тоже и другие страны, участвующие в конфликтах. Если кто-то где-то нарушил их критерии, тогда пусть исключают всех, кто причастен к конфликтам, а не только Россию. У него четко спросили, в чем разница между Россией и Израилем, а он аккуратно съехал от ответа, потому что сам прекрасно понимает, что отстранение незаконное», — сказал Свищев «СЭ».

В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. Израильские клубы и сборные участвуют в международных турнирах, несмотря на конфликт в секторе Газа.

Александер Чеферин
УЕФА
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