В Госдуме раскритиковали Чеферина за двойные стандарты: «Съехал с ответа о разнице между РФ и Израилем»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» слова президента УЕФА Александера Чеферина о ситуации с допуском сборных России и Израиля до международных турниров.

На конгрессе УЕФА в Белграде Чеферин на вопрос о разнице между Россией и Израилем заявил, что не готов высказываться о политической ситуации в мире.

«У них нет ответа. Что Инфантино, что Чеферин не могут нормально ответить на этот вопрос. У них нет законных оснований отстранять Россию! Если уж они такие принципиальные, они должны были отстранить Израиль тоже и другие страны, участвующие в конфликтах. Если кто-то где-то нарушил их критерии, тогда пусть исключают всех, кто причастен к конфликтам, а не только Россию. У него четко спросили, в чем разница между Россией и Израилем, а он аккуратно съехал от ответа, потому что сам прекрасно понимает, что отстранение незаконное», — сказал Свищев «СЭ».

В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. Израильские клубы и сборные участвуют в международных турнирах, несмотря на конфликт в секторе Газа.