В Госдуме РФ отреагировали на извинения вице-президента УЕФА за допуск российской сборной: «Вот он, хваленый свободный спортивный мир»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова первого вице-президента УЕФА Карла-Эрика Нильссона, который извинился за предложение допустить юношеские сборные России к международным матчам.

«Вот он, хваленый свободный спортивный мир, где якобы каждый может говорить все, что хочет, и голосовать, как хочет. Ни хрена не работает эта система! Вот, пожалуйста! Швед, член исполкома проголосовал за допуск, потом поднялся скандал, его начала гнобить и хейтить шведская федерация и общественность. В результате он начинает извиняться. С какой стати его вообще трогают? Он высказал свою позицию, но под давлением начал извиняться. Потому что его начинают запугивать. Никакого свободного мира у них нет. Политика включается, и начинают долбить своих же чиновников», — сказал Свищев «СЭ».

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.