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Сборная России

15 мая, 15:16

В Госдуме считают, что скоро сборной России будет легче организовывать товарищеские матчи

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Камерун еще надо обыграть. Я, конечно, желаю нашей команде победить, но не факт, что она сможет. Камерун очень сложный соперник. Период, когда нашей сборной было тяжело организовать товарищеские матчи, скоро закончится. Это временный период, который надо пережить. Конечно, важно организовывать подобные матчи. Для поддержания уровня нашей национальной сборной. Надо регулярно устраивать товарищеские матчи, если невозможно участвовать в турнирах. Никто национальную сборную у нас не отменил», — сказал Свищев «СЭ».

По информации «СЭ», товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться в Москве 15 июня.

Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Дмитрий Свищев
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