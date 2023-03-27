0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:32

В Иране отметили отличный уровень поддержки российских болельщиков

Telegram Дзен

Администрация стадиона «Азади», на котором прошел товарищеский матч Иран — Россия (1:1), отметило хорошее поведение российских болельщиков на товарищеском матче.

«Беспорядков со стороны российских болельщиков во время проведения товарищеского матча между сборными Ирана и России замечено не было.

Футбольные фанаты из России показали отличный уровень поддержки команды, создали превосходную атмосферу на стадионе и были полны энтузиазма", — приводит «РБ Спорт» слова администрации стадиона.

Контрольная игра состоялась на стадионе «Азади» в Тегеране 23 марта.

Напомним, в этот же день в Стамбуле состоялся товарищеский матч, в котором «Фенербахче» на своем поле принимал «Зенит» (2:2). В первом тайме между фанатами команд произошла потасовка, по итогам которой турецкая полиция вывела болельщиков со стадиона.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-27-otlichnyy-uroven-podderzhki-prevoskhodnaya-atmosfera-v-irane-otmetili-khorosheye-povedeniye-rossiyskikh-bolelshchikov
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жуков: «Песьяков в матче с Ираком смотрелся как-то ненадежно. Но ошибались все, не только футболисты «Ростова»

Газзаев — о критике Карпина: «Если он будет давать результат, то таких разговоров не будет»