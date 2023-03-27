В Иране отметили отличный уровень поддержки российских болельщиков

Администрация стадиона «Азади», на котором прошел товарищеский матч Иран — Россия (1:1), отметило хорошее поведение российских болельщиков на товарищеском матче.

«Беспорядков со стороны российских болельщиков во время проведения товарищеского матча между сборными Ирана и России замечено не было.

Футбольные фанаты из России показали отличный уровень поддержки команды, создали превосходную атмосферу на стадионе и были полны энтузиазма", — приводит «РБ Спорт» слова администрации стадиона.

Контрольная игра состоялась на стадионе «Азади» в Тегеране 23 марта.

Напомним, в этот же день в Стамбуле состоялся товарищеский матч, в котором «Фенербахче» на своем поле принимал «Зенит» (2:2). В первом тайме между фанатами команд произошла потасовка, по итогам которой турецкая полиция вывела болельщиков со стадиона.