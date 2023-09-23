В Камеруне назвали вызовом матч против сборной России

Легендарный вратарь сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче против сборной России.

«Знаю о том, что между нашими сборными будет товарищеский матч! Это вызов для сборной Камеруна, чтобы проверить свои силы, выехать за пределы своего континента, подкорректировать на наш стиль игры. Думаю, это хорошая идея для нашей команды. Но об уровне сборной России ничего не знаю. Последний раз видел их в 2018 году во время чемпионата мира в России», — сказал Белл «СЭ».

19 сентября появилась информация о том, что сборная России 12 октября на «ВТБ-Арене» в Москве проведет товарищеский матч с национальной командой Камеруна.

В сентябре национальная команда России из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).