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Сегодня, 11:15

В Камеруне ожидают приезда Это'О в Москву сегодня днем

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В пресс-службе сборной Камеруна сообщили «СЭ», что экс-нападающий «Анжи» Самюэль Это'О прибудет в Москву сегодня днем.

«Самуэль прибудет в Москву сегодня днем. Сейчас он в пути», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сборной Камеруна.

В статусе футболиста Это'О играл в России на протяжении двух лет: с августа 2011 года по август 2013 года он выступал за махачкалинский «Анжи». Это'О является президентом Федерации футбола Камеруна.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 мск.

Самюэль Это`О. Это`О посетит Россию ради матча своего Камеруна. Недавно он играл в поддержку Украины

Самюэль Это`О
Сборная Камеруна по футболу
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