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Сегодня, 10:29

В Камеруне рассказали о переговорах о проведении товарищеского матча с Россией в Яунде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом по поводу проведения ответного товарищеского матча между сборными Камеруна и России.

«Мы хотим сыграть с Россией ответный матч в Яунде. Уже ведем переговоры по организации этой товарищеской встречи», — приводит слова Джунана Sport24.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-588109-v-kamerune-rasskazali-o-peregovorakh-o-provedenii-tovarishcheskogo-matcha-s-rossiyey-v-yaunde
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Сборная России по футболу
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