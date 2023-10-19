В Камеруне рассказали о переговорах о проведении товарищеского матча с Россией в Яунде

Генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом по поводу проведения ответного товарищеского матча между сборными Камеруна и России.

«Мы хотим сыграть с Россией ответный матч в Яунде. Уже ведем переговоры по организации этой товарищеской встречи», — приводит слова Джунана Sport24.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.