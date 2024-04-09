В Казахстане хотят провести товарищеский матч со сборной России

Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов сообщил о заинтересованности в проведении товарищеских матчей со сборной России. Переговоры пока не ведутся, однако эта возможность открыта.

«Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС. Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения», — цитирует Барменкулова РИА «Новости».

55-летний тренер Валерий Карпин работает с национальной командой с июля 2021 года. Действующий контракт специалиста с РФС рассчитан до 31 июля.

21 марта сборная России провела товарищеский матч с командой Сербии — 4:0.