В Казахстане заявили, что готовы провести товарищеский матч с Россией

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал, что в стране готовы провести переговоры о товарищеском матче против сборной России.

С июля этого года сборную Казахстана возглавляет Станислав Черчесов.

«У нас добрые отношения с РФС. Решение полностью на стороне Станислава Саламовича. Ему надо обновлять команду, поэтому он должен сделать заявку о том, что нам нужна игра. Если ему будет нужна игра, мы будем вести переговоры», — цитирует Барменкулова РИА «Новости».

Ранее «СЭ» сообщал, что одним из соперников россиян на ноябрьский сбор станет Сирия. Позже это подтвердил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Также российские футболисты с высокой долей вероятности сыграют против команды Брунея.