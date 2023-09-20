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Сборная России

Сегодня, 09:21

В Кении рассказали о ходе переговоров с РФС по товарищескому матчу между сборными

Алина Савинова
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Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено ответил на вопрос о том, как проходят переговоры с РФС о товарищеском матче.

«Мы ведем переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России. Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи. Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально», — цитирует Отиено Sport24.

19 сентября появилась информация о том, что сборная России 12 октября на «ВТБ-Арене» в Москве проведет товарищеский матч с национальной командой Камеруна.

В сентябре национальная команда России из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://sport24.ru/football/news-579702-v-kenii-rasskazali-o-khode-peregovorov-s-rfs-po-tovarishcheskomu-matchu-sbornykh
Сборная России по футболу
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