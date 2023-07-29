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Сборная России

Сегодня, 10:25

В Конго заявили о готовности рассмотреть предложение России провести товарищеский матч

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Конго рассмотрит возможность провести товарищеский матч против сборной России.

«Мы пока не общались с РФС о возможности проведения товарищеских матчей наших сборных. Предложений от российской стороны тоже не было, но мы готовы их рассмотреть, если в них будет конкретика по условиям, времени и месту проведения матча. В дальнейшем посмотрим, получится провести товарищескую встречу Конго-Россия или нет», — приводит Sport24 слоова представителя пресс-службы сборной Конго.

Сборная России 12 сентября сыграет со сборной Катара. Игра пройдет в Дохе.

Источник: https://sport24.ru/football/news-562946-v-kongo-zayavili-o-gotovnosti-rassmotret-predlozheniye-rossii-sygrat-tovarishcheskiy-match
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная России по футболу
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