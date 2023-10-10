В «Лацио» отреагировали на отказ Проведеля от вызова в сборную России

В пресс-службе «Лацио» специально для «СЭ» оценили слова тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова об отказе вратаря Ивана Проведеля от вызова в национальную команду.

«Возможно Кафанов имел в виду его вызов в сборную Италии, ведь несколько недель назад он не смог поехать туда из-за проблем со здоровьем. Но он был вызван в сборную Италии и представляет цвета этой национальной команды», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Кафанов сообщил, что вратарь отказался от вызова в сборную России.

17 сентября 2022 года вратарь впервые был вызван в сборную Италии на матчи Лиги наций против Англии (1:0) и Венгрии (2:0), однако так и не появился на поле. 29-летний голкипер имеет русские корни по материнской линии.