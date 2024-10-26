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Сегодня, 15:26

В Ливане заявили, что будут рады сыграть товарищеский матч с Россией по окончании войны с Израилем

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Пресс-секретарь Ассоциации футбола Ливана Фатен Аби Фарай ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча сборной страны с национальной командой России.

«Мы надеемся, что сможем сыграть со сборной России в будущем. Но на сегодняшний день приоритетом является окончание войны в Ливане. А после этого, конечно, сборная планирует провести несколько международных матчей, среди которых возможна игра и с российской командой. Пока война остановила все действия нашей футбольной ассоциации, из-за чего матчи на данный момент невозможны», — сказала Аби Фарай в беседе со Sport24.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го числа россияне в Волгограде сыграют против Сирии, а 19-го встретятся в Краснодаре с Брунеем.

Источник: Sport24
Сборная Ливана по футболу
Сборная России по футболу

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