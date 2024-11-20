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Сегодня, 19:20

В «Лужниках» открыли раздевалку сборной России по футболу

Алина Савинова
Раздевалка сборной России в «Лужниках».
Фото РФС
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Российский футбольный союз (РФС) объявил об открытии раздевалки сборной России на стадионе «Лужники» в Москве.

Помещение будет использоваться национальной командой во время матчей или тренировок, а в остальное время станет доступно для экскурсий.

Отмечается, что стены раздевалки раскрашены в цвета российского флага, а на одной из них перечислены самые значимые игры из тех, что сборная провела в «Лужниках». В экспозицию арены в частности вошел вымпел матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года Россия — Испания и капитанская повязка вратаря Игоря Акинфеева, в которой он выводил команду на поле в одной из встреч турнира.

Источник: https://rfs.ru/news/221629
РФС
Сборная России по футболу

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