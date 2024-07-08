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Сегодня, 11:10

В МИД РФ пожелали удачи сборной России по футболу

Микеле Антонов
Корреспондент
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос об игре сборной России по футболу.

«Я вряд ли вам что-то тут скажу личного или профессионального. Я абсолютно здесь любитель. Радуюсь за все наши победы, желаю всем удачи», — сказала Захарова «СЭ».

Валерий Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове». Под руководством специалиста коллектив провел 18 матчей, в которых одержал 11 побед, 6 раз сыграл вничью и один раз уступил.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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