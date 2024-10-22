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Сегодня, 17:50

В Намибии заявили, что проведение матча со сборной России возможно только за счет РФС

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Старший специалист государственного координационного комитета по физической культуре и развитию школьного спорта Намибии Рогерделтры Камбатуку в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном товарищеском матче против сборной России по футболу.

— Возможен ли товарищеский матч между сборными России и Намибии? Интересно ли это вам?

— Я думаю, что да. Единственное — это вопрос стоимости. Как вы знаете, Намибия — одна из тех стран, у которых мало денег. Но, конечно, если такая страна, как Россия, пригласит Намибию и скажет, например: «Мы приглашаем вас сыграть в Москве или Санкт-Петербурге, и мы оплатим проживание и питание», то для нас это будет очень интересная перспектива. То есть Намибия может просто оплатить авиабилеты, а Россия оплатит проживание, питание и местный транспорт. Мне кажется, это очень интересно.

— Это возможно в 2025 году?

— Почему бы и нет? Но, конечно, мы должны это сделать все правильно. Если это просьба из России, например, от Минспорта России, то она должна прийти к нам, в министерство. Оно передаст его в федерацию футбола.

Ранее «СЭ» сообщал о договоренности РФС по проведению матчей с Брунеем и Сирией в период ноябрьского сбора.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.

Сборная Намибии по футболу
Сборная России по футболу

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