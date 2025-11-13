В НОК Камбоджи заявили о желании провести товарищеский матч со сборной России

13 ноября, 12:05
Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Камбоджи Ват Чамроен в разговоре с «СЭ» сообщил, что страна хотела бы провести товарищеский матч по футболу со сборной России.
«Мы бы хотели провести товарищескую игру с Россией. Футбол — популярный вид спорта везде, в том числе в Камбодже. Если у нас будет возможность провести товарищеский матч с россиянами, это будет прекрасно. Ждем, когда у нас появится возможность провести футбольный матч. Мы готовы сыграть в России. Готовы и пригласить сборную России приехать в Камбоджу, чтобы также провести матч у нас. Это будет лучше», — сказал Чамроен «СЭ».
12 ноября сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1) в матче на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
15 ноября команда сыграет со сборной Чили на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
Zwolle
В самом деле, о профите НОК Камбоджи я как-то не подумал :slight_smile:
14.11.2025
Fronder
Здорово бы сыграть с Сомали, на выезде!
14.11.2025
Sergey Sparker
Ну, хотят заработать на бутсы и мячи. Что в этом плохого?
13.11.2025
Sergey Sparker
За чей счет банкет?
13.11.2025
Артемон Доберманов
Хорошие сапоги.надо брать.
13.11.2025
fatka
:grinning::grinning::grinning:
13.11.2025
ЗГ из БАНИ
Валера готов провести минимум 3 матча с ними!
13.11.2025
Djin Ignatov
Все равно весь МИР ожидает встречи с Зимбабве ! Отсюда и многие называют Карпина - Зимбабве ! Уверен это будет супер матч ! Без этой встречи нашей сборной многого будет не доставать в ее играх со всем миром !
13.11.2025
shpasic
Аргентина завтра с грозной Анголой играет.
13.11.2025
shpura
Это нам вместо встречи со сборной Аргентины!
13.11.2025
Dron56
Конечно они готовы и рады ! Они же пополнят свой бюджет на десять лет вперед !
13.11.2025
Степочкин
Уже никто не боится, все поняли что можно как минимум вничью сыграть и увезти новенькие бутсы с формой. При этом церемония матча будет как на чемпионате мира.
13.11.2025
Zwolle
179-е место в рейтинге ФИФА, на 6 позиций выше Брунея. Мы ж просто мечтаем о таком сопернике. Можно будет пригласить Дзюбу и Кержакова, чтобы, так сказать, в личном противостоянии те решили спор по лучшему бомбардиру.
13.11.2025
No Name 4
А они уже перестали есть людей? А то мало ли! помнится, в школе клеймили всяких Чон Ду Хванов, Пол Потов, Иенг Сари и др др... Поручили мне для стенгазеты нарисовать кампучийского коммуниста -ну я и нарисовал Пол Пота похожим на Ленина и в пионерском галстуке - не разобрался, значит, в политическом моменте... Ой, что было, мама, что было... Самого чуть не съели, как красные кхмеры своих врагов!
13.11.2025
Кот
:joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl:...................
13.11.2025
МаратХ
Во Вьетнам как то съездила сборная в сезон дождей, теперь можно повторить в Камбодже
13.11.2025
Valery Petrukhin
Мечтаю увидеть матч Россия - острова Кука (хотели кока, а съели Кука (В.С. Высоцкий), ну, или, на крайняк, Россия-Папуа-Новая Гвинея, хоть снег один раз увидят (из "На-ны"). Хоть посмотреть суперфутбол, ну и или хотя бы посмотреть, как песенные герои выглядят.
13.11.2025