Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

13 ноября, 12:05

В НОК Камбоджи заявили о желании провести товарищеский матч со сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Камбоджи Ват Чамроен в разговоре с «СЭ» сообщил, что страна хотела бы провести товарищеский матч по футболу со сборной России.

«Мы бы хотели провести товарищескую игру с Россией. Футбол — популярный вид спорта везде, в том числе в Камбодже. Если у нас будет возможность провести товарищеский матч с россиянами, это будет прекрасно. Ждем, когда у нас появится возможность провести футбольный матч. Мы готовы сыграть в России. Готовы и пригласить сборную России приехать в Камбоджу, чтобы также провести матч у нас. Это будет лучше», — сказал Чамроен «СЭ».

12 ноября сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1) в матче на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

15 ноября команда сыграет со сборной Чили на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

18

  • Zwolle

    В самом деле, о профите НОК Камбоджи я как-то не подумал :slight_smile:

    14.11.2025

  • Fronder

    Здорово бы сыграть с Сомали, на выезде!

    14.11.2025

  • Sergey Sparker

    Ну, хотят заработать на бутсы и мячи. Что в этом плохого?

    13.11.2025

  • Sergey Sparker

    За чей счет банкет?

    13.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Хорошие сапоги.надо брать.

    13.11.2025

  • fatka

    :grinning::grinning::grinning:

    13.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Валера готов провести минимум 3 матча с ними!

    13.11.2025

  • Djin Ignatov

    Все равно весь МИР ожидает встречи с Зимбабве ! Отсюда и многие называют Карпина - Зимбабве ! Уверен это будет супер матч ! Без этой встречи нашей сборной многого будет не доставать в ее играх со всем миром !

    13.11.2025

  • shpasic

    Аргентина завтра с грозной Анголой играет.

    13.11.2025

  • shpura

    Это нам вместо встречи со сборной Аргентины!

    13.11.2025

  • Dron56

    Конечно они готовы и рады ! Они же пополнят свой бюджет на десять лет вперед !

    13.11.2025

  • Степочкин

    Уже никто не боится, все поняли что можно как минимум вничью сыграть и увезти новенькие бутсы с формой. При этом церемония матча будет как на чемпионате мира.

    13.11.2025

  • Zwolle

    179-е место в рейтинге ФИФА, на 6 позиций выше Брунея. Мы ж просто мечтаем о таком сопернике. Можно будет пригласить Дзюбу и Кержакова, чтобы, так сказать, в личном противостоянии те решили спор по лучшему бомбардиру.

    13.11.2025

  • No Name 4

    А они уже перестали есть людей? А то мало ли! помнится, в школе клеймили всяких Чон Ду Хванов, Пол Потов, Иенг Сари и др др... Поручили мне для стенгазеты нарисовать кампучийского коммуниста -ну я и нарисовал Пол Пота похожим на Ленина и в пионерском галстуке - не разобрался, значит, в политическом моменте... Ой, что было, мама, что было... Самого чуть не съели, как красные кхмеры своих врагов!

    13.11.2025

  • Кот

    :joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl:...................

    13.11.2025

  • МаратХ

    Во Вьетнам как то съездила сборная в сезон дождей, теперь можно повторить в Камбодже

    13.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Мечтаю увидеть матч Россия - острова Кука (хотели кока, а съели Кука (В.С. Высоцкий), ну, или, на крайняк, Россия-Папуа-Новая Гвинея, хоть снег один раз увидят (из "На-ны"). Хоть посмотреть суперфутбол, ну и или хотя бы посмотреть, как песенные герои выглядят.

    13.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сборная России по футболу
    Читайте также
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    «Кайф нужно получать от своей команды, а не от соперника». Слова Карпина и Тюкавина перед матчем с Чили
    Карпин — о сборной Чили: «Более понятно организованная команда, чем Перу»
    Карпин похвалил качество газона в Сочи перед матчем Россия — Чили
    Тюкавин: «Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»
    Карпин: «Готов ли играть Комличенко? Он занимался в общей группе»
    Тюкавин: «Рад вернуться в сборную, непростой период позади»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя