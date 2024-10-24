Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:13

В ОАЭ оценили идею проведения матча со сборной России по футболу

Telegram Дзен

Генеральный директор Главного управления спорта ОАЭ Ганим Аль Хаджери оценил вероятность проведения матча национальной команды со сборной России.

«ОАЭ сотрудничают с Россией во всех аспектах, в том числе по футболу, вы знаете, что наш президент был в России. Это говорит о том, что мы сотрудничаем со многими командами, со многими игроками из России, которые играют в ОАЭ. И я уверен, что если между федерациями будет налажено сотрудничество, они будут очень счастливы провести матч», — приводит слова чиновника ТАСС.

24 октября стало известно, что сборная России 15 ноября проведет товарищеский матч с национальной командой Брунея. Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 19:00 мск.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября в Краснодаре
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Бывшего игрока НБА подозревают в связи с проституткой-трансгендером
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре, где закрыт аэропорт. Почему не Сочи?
В РФС объяснили, почему матч сборной России против Брунея пройдет в Краснодаре
Сборная России 15 ноября сыграет с Брунеем в Краснодаре
РФС подписал соглашение с Сирией о проведении товарищеского матча
Пьянич выступил за проведение матча между Боснией и Россией
Пьянич: «Приношу извинения, если мои слова о России кого-то задели»
Сегодня
Вчера
Неделя