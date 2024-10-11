В Пакистане сообщили, что не получили от РФС ответа на предложение провести матч в ноябре

В пресс-службе Федерации футбола Пакистана рассказали, что предложили РФС провести товарищеский матч между сборными в ноябре.

«Отклонив предложение Российского футбольного союза (РФС) на матч в октябре из-за ограничений по времени и других причин, запросили провести игру в ноябре, но на данный момент ответа от РФС нет. Но мы готовы сыграть со сборной России в РФ», — цитирует представителя пресс-службы Федерации футбола Пакистана ТАСС.

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Как сообщал «СЭ» 2 сентября, одним из них должна стать Сирия.