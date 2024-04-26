Гендиректор «Пари НН» о концепции деятельности сборной: «Только приветствую такие заявления»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о концепции деятельности сборной России в период санкций.

«Стратегии обычно и разрабатываются на пять-семь лет вперед. Я думаю, что все правильно формулируется, ближайшие пару лет нам не откроются окна в различные международные турниры, будь то Олимпиады, чемпионаты мира и Европы. Нужно аккумулировать ресурсы и не тратить их на непонятные мероприятия, которые ни к чему не приведут, а выработать стратегию.

Я только приветствую такие заявления, которые построены на стратегическом видении. РФС дал стратегию и вектор, к которому мы будем стремиться, а тактика — это функционеры, работа лиг, которые должны воспитывать футболистов с прицелом на мировой уровень», — цитирует Мелик-Гусейнова Metaratings.ru.

В пятницу, 26 апреля, на заседании исполкома РФС была утверждена концепция деятельности национальной команды России в условиях санкций. Ориентиром для возвращения на международную арену является отборочный турнир чемпионата мира-2030, который стартует осенью 2028 года.

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.