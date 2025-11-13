Перу готова провести повторный матч с Россией

13 ноября, 10:13
В Перу заявили о готовности провести у себя дома повторный матч с россиянами.
«Мы бы хотели снова сыграть со сборной России. Это большая команда. В будущем мы были бы счастливы снова сыграть. Конечно, нам было бы интересно пригласить сборную России в Перу и сыграть у нас», — цитирует ТАСС вице-президента Перуанской ассоциации футбола Артуро Риоса.
12 ноября сборная России вничью сыграла с Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче. Он прошел на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили.
AlAr
На высокогорье за наши бабки... У сборной России шансов не будет((
14.11.2025
hottie
Тут стремно. Дома еще и выиграют у нас за наши же деньги.
13.11.2025
_Mike N_
цена вопроса - 5-10 лямов баксов !:laughing::laughing::laughing:
13.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Конечно....мы за всё платим с лихвой, почему бы нет..:smiley:
13.11.2025
tatarin
Понравилось? Во вкус вошли. )))
13.11.2025