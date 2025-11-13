Перу готова провести повторный матч с Россией

В Перу заявили о готовности провести у себя дома повторный матч с россиянами.

«Мы бы хотели снова сыграть со сборной России. Это большая команда. В будущем мы были бы счастливы снова сыграть. Конечно, нам было бы интересно пригласить сборную России в Перу и сыграть у нас», — цитирует ТАСС вице-президента Перуанской ассоциации футбола Артуро Риоса.

12 ноября сборная России вничью сыграла с Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче. Он прошел на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили.