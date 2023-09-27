В Польше отказались выступать в турнирах с участием юношеских сборных России

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша заявил, что сборные Польши не будут соревноваться с российскими командами.

«Я был удивлен вчерашним заявлением исполкома УЕФА. Если российским сборным будет разрешено играть, то наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соцсети Кулеша.

26 сентября УЕФА допустил до соревнований под своей эгидой сборные России из игроков не старше 17 в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории.

27-го числа в пресс-службе Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщили, что команды среди игроков до 17 лет откажутся участвовать в турнирах УЕФА с россиянами.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия во всех международных соревнованиях в феврале 2022 года.