Посольство Анголы: «Было бы приятно, если бы наша сборная провела товарищескую игру с Россией»

В посольстве Анголы в России ответили на вопрос «СЭ» о возможном проведении товарищеской игры между сборными стран в 2025 году.

«Товарищеская игра — это фантастическая идея! Нам было бы очень приятно, если сборная Анголы смогла бы провести товарищескую встречу с командой России», — сообщили «СЭ» в посольстве Анголы.

Сборная России в этом году провела пять матчей, во всех играх одержав победы с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).