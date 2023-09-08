Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:05

В РФС надеются, что сборная России найдет соперников на октябрьский сбор

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о поиске соперников для сборной России на октябрьский сбор.

«Наметки есть. Будут ли игры? Мы на это надеемся. В России или за рубежом? Давайте дождемся развития событий, РФС хотел бы и там, и там», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Пауза на матчи сборных запланирована с 9 по 17 октября.

7 сентября сборная России сыграла в олимпийской сборной Египта (1:1). Команды проведут еще один матч 11 сентября. 12 сентября команда Валерия Карпина сыграет со сборной Катара.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
2
Обсудить
Читайте также
Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале US Open-2023 8 сентября
Соболенко обыграла Кис и вышла в финал US Open
Глав лесного хозяйства и «Авиалесоохраны» Тувы отстранили из-за смертельного ДТП
Украинцев предупредили о коммунальном коллапсе из-за отсутствия газа
Украину предупредили об угрозе попадания в демографическую «спираль смерти»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС рассказали, что в матче сборных России и Катара будет разрешено неограниченное количество замен

В РФС объяснили причину невключения сентябрьских матчей сборной России в рейтинг ФИФА