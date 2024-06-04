В РФС рассказали об организации матча легенд сборных России и Белоруссии: «Надеемся на аншлаг»

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ» о подготовке матча легенд сборных России и Белоруссии.

«6 июля, Олимпийский стадион в Минске, матч сборных России и Белоруссии. Первый опыт выездного матча, помогаем коллегам. Надеемся на аншлаг. Матч будет приурочен ко дню независимости Республики Беларусь. Собирается представительный состав с двух сторон — ребята из конца 2000-х, поколение Аршавина и Глеба. Думаю, можем рассчитывать на 15-20 тысяч зрителей», — сказал Терешин «СЭ».

В субботу, 1 июня, начался сбор национальной команды в подмосковном Новогорске перед товарищеским матчем против сборной Белоруссии, который пройдет 7 июня в Минске.