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Сборная России

Сегодня, 14:14

В РФС назвали причины разгромного поражения молодежной сборной России от Белоруссии

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор РФС Андрей Лексаков назвал причины разгромного поражения молодежной сборной России от национальной команды Белоруссии.

— Много критики в адрес молодежной сборной России, которая неудачно сыграла с Белоруссией. Что произошло?

— Три причины: первая — сборная только формируется. Эта команда собирается второй раз, уже был сбор в ОАЭ, часть игроков была вызвана туда, а часть в Белоруссию. Была договоренность с клубами, кого как использовать.

Второе — наши игроки были на два-три года младше белорусских футболистов, так как мы решили, что статус нашей молодежной сборной получит команда 2004-2005 года. Хотя на самом деле, сейчас в Европе только в отборочный цикл вступают ребята 2002-2003 года рождения.

Далее — примерно 10 человек, которые планируются и рассматриваются нами как кандидаты в основной состав принимали участие в этом сборе по разным причинам — у кого травмы после сезона, кого-то мы посчитали ненужным вызвать, чтобы проверить ближайший резерв. Поэтому сборная только формируется, ничего страшного. Думаю, все будет нормально.

18 июня молодежка уступила белорусскому «Торпедо-БЕЛАЗ» со счетом 0:1. Ранее матч россиян против сборной Белоруссии U21 закончилась крупным поражением 1:5.

Молодежная сборная России по футболу
Андрей Лексаков
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