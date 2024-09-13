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Сегодня, 15:08

В РФС не исключили проведение матча сборной России с командой медиалиги

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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможной организации товарищеского матча сборной России против одной из команд, представляющей медиалигу.

«Наверное, это возможно, но в данном случае нужно проконсультироваться с Валерием Георгиевичем, поскольку он также определяет тех соперников, с которыми сборной есть смысл играть», — приводит слова Дюкова РИА Новости Спорт.

В сентябре сборная России разгромила национальную команду Вьетнама в контрольном поединке со счетом 3:0.

Национальная команда и российские клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

Источник: РИА Новости Спорт
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков

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