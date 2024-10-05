Митрофанов оценил идею провести товарищеский матч сборной России против команды «Спорт-Экспресса»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, может ли у сборной России появиться соперник на замену сборной Пакистана в октябрьскую международную паузу.

— Может ли быть альтернативный соперник? Например, команда РПЛ.

— Это возможно, если сборная ведет подготовку к конкретным играм, чтобы проверить игроков, отработать тренерские мысли. Но в текущей нашей конфигурации, совместно с тренерским штабом, мы приняли решение, что это нецелесообразно. Говорю о профессиональных клубах. Сыграть против сборной «Спорт-Экспресса»? Спасибо за предложение (смеется).

Ранее стало известно, что сбор национальной команды России пройдет в Новогорске.