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Сегодня, 19:35

Митрофанов оценил идею провести товарищеский матч сборной России против команды «Спорт-Экспресса»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, может ли у сборной России появиться соперник на замену сборной Пакистана в октябрьскую международную паузу.

 — Может ли быть альтернативный соперник? Например, команда РПЛ.

 — Это возможно, если сборная ведет подготовку к конкретным играм, чтобы проверить игроков, отработать тренерские мысли. Но в текущей нашей конфигурации, совместно с тренерским штабом, мы приняли решение, что это нецелесообразно. Говорю о профессиональных клубах. Сыграть против сборной «Спорт-Экспресса»? Спасибо за предложение (смеется).

Ранее стало известно, что сбор национальной команды России пройдет в Новогорске.

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов

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