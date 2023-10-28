В РФС объяснили, почему хотят провести дома ноябрьские матчи сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о желании организовать ноябрьские матчи сборной России по футболу на территории РФ.

«Матч сборной России с Кенией показал, что — при всем уважении к сопернику — нашим игрокам легче настраиваться на неофициальные соревнования, когда матчи проходят дома. Когда родные трибуны гонят, это другая мотивация. Это важно. Сейчас мы хотим максимальное количество матчей проводить дома. Одна из основных задач на ноябрьский сбор национальной команды — проведение игр в России. Потому что просто сыграть матч ради галочки и получить не то, на что мы рассчитывали, не хотелось бы», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С момента отстранения сборная провела 9 товарищеских матчей, в которых одержала три победы, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.