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Сегодня, 12:27

В РФС объяснили, почему матч сборной России против Брунея пройдет в Краснодаре

Артем Бухаев
Корреспондент
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В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о месте проведения товарищеского матча сборной России против Брунея.

«В ряде СМИ появилась информация о том, что матч между Россией и Брунеем был перенесен из Сочи в Краснодар из-за состояния поля. Данная информация не соответствует действительности. РФС рассматривал несколько вариантов места проведения матча. Исходя из ряда факторов, РФС принял решение проводить матч в Краснодаре, о чем сегодня было объявлено в официальном анонсе предстоящего матча со сборной Брунея», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

24 октября стало известно, что сборная России 15 ноября сыграет с Брунеем в Краснодаре. Также в ноябре национальная команда должна сыграть с Сирией, РФС уже подписал соглашение о проведении товарищеского матча.

РФС
Сборная России по футболу

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