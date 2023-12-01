В РФС оценили шансы товарищеского матча с Бразилией в марте 2024 года

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» высказался о возможности проведения товарищеского матча против сборной Бразилии.

— В ноябре в Санкт-Петербурге проходил форум БРИКС. Есть ли продвижение в вопросе возможного товарищеского матча России с Бразилией?

— Любые саммиты способствуют переговорам. Но пока матч Россия — Бразилия не на повестке. В ближайшую мартовскую паузу он маловероятен. Мы ведем переговоры в том числе с латиноамериканскими странами, хотели бы играть с максимально сильными сборными. С коллегами из бразильской федерации общаемся. Наши юношеские команды туда ездят играть, отношения у нас теплые и дружеские.

20 ноября сборная России дома разгромила Кубу (8:0).

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.