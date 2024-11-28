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Сегодня, 17:16

В РФС опровергли информацию о запрете ФИФА на игру со сборной Буркина-Фасо

Артем Бухаев
Корреспондент
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В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о возможной товарищеской игре сборной России против Буркина-Фасо.

«У нас не было переговоров с Буркина-Фасо о проведении товарищеской игры», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Ранее в представители сборной Буркина-Фасо сообщили Sport24, что ФИФА запрещает проведение игры со сборной России.

В ноябре сборная России одержала две победы в товарищеских матчах. Команда Валерия Карпина разгромила Бруней (11:0) в Краснодаре и Сирию (4:0) в Волгограде.

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Сборная Буркина-Фасо по футболу
Сборная России по футболу

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